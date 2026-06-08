В бундестаге жестко ответили на требования Украины к России

Депутат бундестага Кра: Требования Украины к России направлены на продолжение конфликта

Требования Украины к России нереалистичны и направлены на продолжение конфликта. Об этом заявил депутат бундестага Максимилиан Кра в соцсети Х.

«Выдвигаются нереалистичные максимальные требования, направленные на предотвращение мира», — подчеркнул парламентарий.

Таким образом он прокомментировал публикацию посла Украины в Германии с перечислением требований Киева и европейских союзников к России. Кра добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна бесконечная война, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц предоставляет для этого необходимые средства. Депутат задался вопросом, получает ли руководство Германии откаты с помощи Украине.

Ранее журналисты Junge Welt раскритиковали украинского лидера из-за письма президенту России Владимиру Путину.