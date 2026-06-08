Названа одна из главных причин победы партии Пашиняна

Политолог Игитян: 15 непрошедших в парламент Армении партий принесли Пашиняну победу

Крупнейшие оппозиционные силы в Армении работали на парламентских выборах сообща, однако прочие политические силы фактически обеспечили премьер-министру Николу Пашиняну и его партии «Гражданский договор» победу. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Карен Игитян.

Согласно армянскому законодательству, проходной барьер для партий составляет четыре процента. Его не смогли преодолеть 15 партий. Их голоса будут пропорционально распределены между силами, прошедшими в парламент.

«Эти 15 политических сил, не прошедших в парламент, распылили голоса избирателей. В итоге эти голоса де-факто помогли Николу Пашиняну победить», — сказал Игитян.

При этом политолог добавил, что на этих выборах оппозиция, в отличие от прошлых кампаний, не боролась сама с собой. Крупные силы старались работать с разными группами избирателей, и если бы вместе они получили больше половины голосов, в парламенте могла бы сложиться новая коалиция.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.