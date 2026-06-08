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13:02, 8 июня 2026Авто

Поломка на автомобиле Changan обернулась для российского автодилера иском на миллионы

Россиянин требует с дилера почти 4 млн руб. за отказ от ремонта стеклоподъемника
Марина Аверкина

Фото: Go Nakamura / Reuters

Житель Перми на протяжении полугода был вынужден передвигаться на новой машине с постоянно опущенным стеклом. Дилерская компания затягивала гарантийный ремонт, а во время судебного разбирательства заявила, будто автовладелец к ним вообще не приезжал. Теперь автосалону грозит многомиллионный иск, пишет Telegram-канал Baza.

Два года назад Дмитрий приобрел Changan за 1,5 миллиона рублей в местном автомобильном салоне «Демидыч». До наступления этой зимы иномарка работала без нареканий. Но в январе мужчина решил проветрить салон и опустил стекло на пассажирской двери, после чего подъемный механизм заклинило. С того дня салон находится на постоянном «проветривании».

По словам автовладельца, сотрудники автосалона осмотрели неисправность, подтвердили гарантийный случай и якобы оформили заказ необходимых деталей. При этом никаких подтверждающих факт бумаг мужчине не выдали. Последующие месяцы Дмитрия либо успокаивали обещаниями скорого решения проблемы, либо безрезультатно вызывали в сервис. Каждый раз ему приходилось преодолевать 140 километров в одну сторону, сидя в продуваемом салоне.

Спустя несколько месяцев автовладелец решил идти в суд. По словам юриста Альфии Сафиной, они направили иск на сумму почти четыре миллиона рублей. Ответчик решил полностью отрицать свою вину. В суде представители компании заявили, что клиент по поводу поломки к ним никогда не обращался, следовательно, диагностика не проводилась и никаких обещаний по поводу ремонта ему не давали. Правда, в автосалоне не учли, что истец фиксировал все переговоры с персоналом на видео. Все записи будут приобщены к исковому заявлению.

Ранее председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что организация работает над созданием системы, которая поможет водителям бороться с усталостью за рулем.

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