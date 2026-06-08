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13:09, 8 июня 2026Культура

Дробыш высказался о причастности Киркорова к победе Болгарии на «Евровидении»

Дробыш заявил, что Киркоров не может врать о причастности к победе на «Евровидении»
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш поддержал певца Филиппа Киркорова в споре о его причастности к победе Болгарии на музыкальном конкурсе «Евровидение». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Киркоров врать не может. Это их болгарские разборки, пусть сами решают», — подчеркнул Дробыш.

Продюсер добавил, что сам давно проходит мимо международных вокальных конкурсов, поскольку уже «набуранился» с «Бурановскими бабушками». Известно, что в 2012 году Дробыш выступил в качестве музыкального продюсера коллектива и автора конкурсной песни «Party for Everybody».

Ранее болгарская певица DARA, ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2026», опровергла информацию, что вклад в ее успех на шоу внес Филипп Киркоров. Она поблагодарила певца за поддержку, но уточнила, что принесшая ей победу песня «Bangaranga», об участии в написании которой заявлял Киркоров, была написана еще в 2023 году.

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