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19:19, 11 июня 2026Экономика

США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

США обошли Россию и Саудовскую Аравию в качестве экспортера нефти и нефтепродуктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nick Oxford / Reuters

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США в мае составлял около 10,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как у России показатель находился на уровне семи миллионов, а у Саудовской Аравии — 5,9 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Vortexa сообщает Reuters.

Таким образом, американские компании удерживают лидерство уже третий месяц подряд, хотя в прошлом году они заметно отставали от Саудовской Аравии.

Главной причиной таких изменений стал конфликт на Ближнем Востоке, развязанный США в сотрудничестве с Израилем. Перекрытие в ответ Ираном Ормузского пролива лишило Саудовскую Аравию возможностей для экспорта значительной части добычи энергоносителей.

Руководитель отдела политики компании Kpler Мишель Брухард указала, что у Вашингтона неожиданно для него самого появился новый инструмент в международной политике, о котором они даже не догадывались. Теперь на американскую нефть активно переориентируется Азия и Европа, ранее предпочитавшие закупки на Ближнем Востоке.

Впрочем, одновременно Европа опасается новой зависимости от США, чтобы не попасть в ловушку, как случилось с Россией. Безальтернативная ориентация на Вашингтон может дать ему в руки дополнительные козыри в ходе переговоров по вопросам пошлин и экологической политики.

Еще одним пострадавшим от нового положения вещей выглядит ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Организация, которая десятилетиями оставалась ключевым игроком на мировом нефтяном рынке, рискует утратить свое влияние и потерять способность двигать ценами на нефть в своих интересах.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке серьезно повлияла на китайскую экономику, которая вынуждена сокращать потребление нефти. В мае спрос в Китае сократился до многолетнего минимума, в июне ситуация не изменилась, и трейдеры уже не ожидают, что ситуация выправится хотя бы в июле.

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