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19:16, 11 июня 2026Экономика

Клава Кока подарила родителям дом

Певица Клава Кока подарила родителям дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, осуществила мечту родителей и подарила им жилье. Радостной новостью она поделилась в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня сбылась мечта всей нашей семьи: я купила им дом!» — подписала опубликованную фотографию с родителями артистка. Звезда призналась, что шла к этому событию 10 лет. При этом она не стала демонстрировать внешний вид и интерьер дома, а также не уточнила его местоположение.

В комментариях поклонники поздравили Коку и ее семью с покупкой дома. «Замечательный поступок, вы прекрасный человек», «Прекрасное фото! Вы как будто счастливы больше них», «Огромная гордость и пример для подражания молодому поколению», «Это тоже моя мечта, поздравляю, Клава», — написали фанаты девушки. Жених певицы, блогер Дима Масленников, оставил короткий комментарий со словом «гордость», добавив эмодзи в виде огня и сердца.

Ранее стало известно, что сын рэпера Децла Антоний Толмацкий решил продать квартиру отца за 90 миллионов рублей. Речь идет о семикомнатном объекте в центре столицы на улице Казакова. В данный момент там прописана вдова артиста и мать Антония Юлия Киселева, которая выступает против сделки.

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