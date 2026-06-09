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14:56, 9 июня 2026Экономика

Сын Децла решил избавиться от квартиры отца

Mash: Сын Децла выставил на продажу квартиру отца за 90 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Антоний выставил на продажу квартиру отца за 90 миллионов рублей. О том, что он решил избавиться от недвижимости, стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о семикомнатном объекте в центре столицы на улице Казакова. Жилье целиком занимает пятый этаж хрущевки. За его покупку Антоний, который выступает представителем собственницы — своей бабушки, матери Децла, — попросил 90 миллионов рублей.

Квартира является знаковым местом для друзей и поклонников Кирилла Толмацкого: в ней он работал над проектами и регулярно принимал гостей, среди которых были музыканты и художники. Уточняется, что новому владельцу недвижимость достанется с сохранившейся мебелью, предметами интерьера и дизайнерскими решениями времен рэпера.

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Пока квартиру реализуют через закрытые продажи. По информации канала, покупкой недвижимости заинтересовался один из столичных миллионеров.

Ранее стало известно, что вдова Децла Юлия Киселева пожаловалась, что ее сын Антоний начал выгонять ее из дома. Она опубликовала видео, на котором сын рэпера бранился и настаивал на необходимости продажи квартиры на улице Казакова.

Позднее Антоний решил оправдаться за свое поведение и прояснить ситуацию. Он рассказал, что квартира оформлена на бабушку, которая решила избавиться от жилья, чтобы приобрести взамен два объекта поменьше, поскольку содержать имеющееся имущество у них больше нет возможности.

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