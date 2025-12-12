Реклама

17:28, 12 декабря 2025

В России объяснили поездку Зеленского на купянское направление

Депутат Чепа: Зеленский хочет показать Западу, что Купянск находится в борьбе
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского на купянское направление — это пиар-акция, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очередная пиар-акция для того, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят», — сказал Чепа.

По его данным, под контролем Украины на этом направлении остается только Купянск-Узловой, все остальное захватили Вооруженные силы России (ВС).

«Я не сомневаюсь, что это определенная пиар-акция, ВСУ по нескольким направлениям полностью проигрывают. Мы некоторое время назад предлагали отправить иностранных журналистов в Покровск, когда еще он был в окружении, в Мирноград, в Купянск, чтобы они сняли все происходящее там», — напомнил депутат.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщила о том, что Зеленский приехал на купянское направление, на котором складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выразил уверенность, что сила украинской дипломатии зависит от силы ВСУ на поле боя.

