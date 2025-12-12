Реклама

17:28, 12 декабря 2025Бывший СССР

Появление Зеленского в Купянске объяснили

Норин: Зеленский снялся в Купянске на фоне стелы на выезде из города
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Стела, на фоне которой снялся президент Украины Владимир Зеленский в Купянске Харьковской области, находится на выезде из города. Об этом сообщил военный историк и аналитик Евгений Норин в Telegram.

По его словам, кадры были сделаны на западе Купянска, на улице Харьковской. Военный аналитик опознал ее по многоэтажному зданию за спиной политика.

«То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — написал Норин.

Зеленский приехал на купянское направление днем 12 декабря. Кадрами с места он поделился на своих страницах в социальных сетях.

