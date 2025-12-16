Реклама

10:14, 16 декабря 2025

В Минобороны прокомментировали ситуацию вокруг Купянска

Пресс-центр группировки войск «Запад»: Купянск находится под контролем ВС РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Город Купянск Харьковской области находится под российским контролем. Сообщение пресс-службы группировки войск «Запад» передает ТАСС.

Ранее у городской стелы записал видео Владимир Зеленский. Он заявил, что украинские войска «здесь добиваются результатов».

ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Купянск, однако несут при этом большие потери, подчеркнули в министерстве.

В декабре стало известно о намерении военного руководства Украины бросить в контрнаступление на купянском направлении заключенных и иностранных наемников. Согласно имеющимся данным, речь идет о 2,5 тысячи солдат.

