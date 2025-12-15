Shot: Киев готовится контрнаступать на Купянск силами заключенных и бразильцев

Украина готовит масштабное контрнаступление на Купянск. Для него планируется задействовать в основном заключенных и бразильских наемников. Как пишет Shot, в общей сложности ведется подготовка 2500 солдат.

Для штурма города собирают бойцов минимум из трех подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых 2-й корпус «Хартия» (подразделение Национальной гвардии страны), Бразильский легион и батальон «Шквал», состоящий почти полностью из заключенных украинских исправительных учреждений, включая ИК-100 и ИК-43, где сидят осужденные за тяжкие преступления.

На бой с Российской армией хотят бросить воров в законе и жестоких убийц

Как ранее сообщалось, в перечисленных выше украинских колониях отбывают наказания в основном члены ОПГ, воры в законе и пожизненно осужденные за жестокие расправы на людьми. Кроме того, отмечалось, что в ИК-43 также сидят рецидивисты и насильники.

На данный момент, как утверждается, оттуда рекрутировали почти всех заключенных.

Фото: Stringer / Reuters

Это не первая попытка штурма города при содействии наемников и зэков

Несколькими днями ранее уже сообщалось о попытке штурма Купянска со стороны ВСУ. Тогда также отмечалось, что к этому подключили заключенных. В общей сложности на задание было отправлено около 4000 бойцов, среди которых также были наемники из Бразилии и Колумбии. Кроме того, солдат оснастили тяжелой техникой.

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин тогда посчитал эти данные достаточно накрученными, указав, что никто состав штурмовой бригады ВСУ не считал и информация об их численности, вероятно, не достоверна.

Министерство обороны эту информацию не подтверждает. Сейчас на сайтах могут публиковать что угодно, поэтому к подобной информации надо относиться спокойно. Вот наскоблили что-то, пошли, огребли, отошли. Ясно одно, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения остается за нами Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин подчеркнул, что украинские солдаты сейчас не способны на серьезные операции, а российская сторона будет продолжать двигаться вперед, чему в том числе поспособствует наступление зимы.

Недавнюю поездку Зеленского в Купянск поставили под сомнение

В прошлую пятницу украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео, как утверждалось, из Купянска, где для ВСУ складывается тяжелейшая ситуация. Тогда глава страны сообщил, что Украина якобы добивается результатов на этом направлении фронта.

Фото: Stringer / Reuters

Военный историк и аналитик Евгений Норин сразу объяснил, что глава государства снял ролик на западе города, на улице Харьковской. «То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — добавил специалист.

В свою очередь двое украинских военнослужащих-женщин решили повторить поездку президента, однако чуть не расстались с жизнью. Сразу же по прибытии их авто было атаковано беспилотником, что вынудило их срочно покинуть позицию. При этом показательной оказалась даже не эта ситуация, а то, что состояние стелы, напротив которой на видео находился Зеленский, было иным. На опубликованных украинками кадрах видно, что на памятном знаке отсутствуют нижние буквы, которые были целы на видео Зеленского.

Как в связи с этим отметили журналисты, Зеленский мог записать свой ролик раньше того дня, как он в результате был опубликован. Или же буквы со стелы были сбиты после его приезда. Однако, как ранее отмечал и обозреватель Юрий Подоляка, высказывавшийся о видео Зеленского, согласно кадрам с российского разведдрона, на тот момент стела уже была значительно повреждена. Также он заявлял и о других серьезных нестыковках.