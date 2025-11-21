«Скоро еще на выданье Волчанск». Россия спустя три года вернула контроль над важным транспортным узлом Харьковщины

Путин сообщил, что около 15 батальонов ВСУ заблокированы в Купянске

Министерство обороны России сообщило, что в освобожденном городе Купянске Харьковской области продолжается уничтожение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые окружены на левом берегу реки Оскол.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол Министерство обороны России

Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении силами группировки войск «Запад» Купянска.

Кадр: РИА Новости

Глава государства в четверг посетил командный пункт «Запада». Командир группировки войск рассказал ему о ситуации вокруг Купянска и на левом берегу реки Оскол. Российский лидер отметил, что около 15 батальонов ВСУ были заблокированы в городе и на близлежащих территориях.

Telegram-канал Shot в пятницу, 21 ноября, сообщил, что около 6,5 тысячи украинских военных заблокированы в районе Купянска-Узлового. Уточняется, что ВСУ расположились в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка, Колесниковка. По данным источника, в ходе боевых действий за Купянск жертвами стали почти 3,2 тысячи украинских солдат, дезертировали из рядов ВСУ около 1,5 тысячи человек. Еще 400 попали в плен.

Россия спустя три года вернула контроль над важным транспортным узлом Харьковщины

Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что ВС России были вынуждены оставить Купянск в сентябре 2022 года, но теперь весь западный берег реки Оскол от Купянска и до границы с РФ находится под их контролем.

Купянск расположен на важном перекрестке, от которого зависела логистика ВСУ на востоке Харьковской области. Его потеря резко осложнит возможности противника по переброске войск вдоль линии фронта и нарушит его снабжение Александр Коц военкор

Согласно его прогнозу, взятие Купянска под контроль позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также Коц обратил внимание, что открывается прямой путь на Волчанск навстречу группировке «Север», а также к Славянско-Краматорской агломерации, к северной границе Донецкой народной республики. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе населенных пунктов.

«Кроме того, Купянск является подходящим плацдармом для наступления на Волхов Яр и с этого рубежа — на Балаклею с севера. Ее освобождение фактически нивелирует завоевания противника на Харьковщине в 2022-м», — подчеркнул Коц.

В России предрекли освобождение Волчанска

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Купянск способствует созданию зоны безопасности, которую ВС России формируют в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Если Харьковскую область брать, а это восточная часть Харьковской области, это самый важный был укрепрайон ВСУ, логистический центр, транспортный узел большой Василий Дандыкин военный эксперт

«Дальше если пойти, там город есть Изюм, где мы тоже были. И, в принципе, враг бросил туда огромное количество частей, подразделений, которые были сточены. Сейчас будет зачистка. Останется на той стороне, на левом берегу, еще Купянск-Узловой, населенные пункты, но это уже другие дела. Я думаю, в этом году наши уйдут вперед и город останется в тылу», — предположил спикер.

Дандыкин также спрогнозировал, что город Волчанск Харьковской области и ряд других населенных пунктов скоро перейдут под контроль России.

Скоро еще на выданье Волчанск. Освобождение Купянска несомненно скажется на быстром освобождении Волчанска, который недалеко от границы находится с Белгородской областью, и, соответственно, это будет и, скажем так, на других направлениях, где тоже сейчас идут бои. Я думаю, в скором времени и Красноармейск, и Димитров, и Северск возьмем Василий Дандыкин военный эксперт

В заключение он добавил, что дела у российских войск идут достаточно хорошо фактически на всех направлениях специальной военной операции.