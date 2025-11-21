Министерство обороны России сообщило, что в освобожденном городе Купянске Харьковской области продолжается уничтожение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые окружены на левом берегу реки Оскол.
Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
Путину доложили о переходе Купянска под контроль России
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении силами группировки войск «Запад» Купянска.
Глава государства в четверг посетил командный пункт «Запада». Командир группировки войск рассказал ему о ситуации вокруг Купянска и на левом берегу реки Оскол. Российский лидер отметил, что около 15 батальонов ВСУ были заблокированы в городе и на близлежащих территориях.
Telegram-канал Shot в пятницу, 21 ноября, сообщил, что около 6,5 тысячи украинских военных заблокированы в районе Купянска-Узлового. Уточняется, что ВСУ расположились в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка, Колесниковка. По данным источника, в ходе боевых действий за Купянск жертвами стали почти 3,2 тысячи украинских солдат, дезертировали из рядов ВСУ около 1,5 тысячи человек. Еще 400 попали в плен.
Россия спустя три года вернула контроль над важным транспортным узлом Харьковщины
Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что ВС России были вынуждены оставить Купянск в сентябре 2022 года, но теперь весь западный берег реки Оскол от Купянска и до границы с РФ находится под их контролем.
Купянск расположен на важном перекрестке, от которого зависела логистика ВСУ на востоке Харьковской области. Его потеря резко осложнит возможности противника по переброске войск вдоль линии фронта и нарушит его снабжение
Согласно его прогнозу, взятие Купянска под контроль позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.
Также Коц обратил внимание, что открывается прямой путь на Волчанск навстречу группировке «Север», а также к Славянско-Краматорской агломерации, к северной границе Донецкой народной республики. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе населенных пунктов.
«Кроме того, Купянск является подходящим плацдармом для наступления на Волхов Яр и с этого рубежа — на Балаклею с севера. Ее освобождение фактически нивелирует завоевания противника на Харьковщине в 2022-м», — подчеркнул Коц.
В России предрекли освобождение Волчанска
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Купянск способствует созданию зоны безопасности, которую ВС России формируют в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Если Харьковскую область брать, а это восточная часть Харьковской области, это самый важный был укрепрайон ВСУ, логистический центр, транспортный узел большой
«Дальше если пойти, там город есть Изюм, где мы тоже были. И, в принципе, враг бросил туда огромное количество частей, подразделений, которые были сточены. Сейчас будет зачистка. Останется на той стороне, на левом берегу, еще Купянск-Узловой, населенные пункты, но это уже другие дела. Я думаю, в этом году наши уйдут вперед и город останется в тылу», — предположил спикер.
Дандыкин также спрогнозировал, что город Волчанск Харьковской области и ряд других населенных пунктов скоро перейдут под контроль России.
Скоро еще на выданье Волчанск. Освобождение Купянска несомненно скажется на быстром освобождении Волчанска, который недалеко от границы находится с Белгородской областью, и, соответственно, это будет и, скажем так, на других направлениях, где тоже сейчас идут бои. Я думаю, в скором времени и Красноармейск, и Димитров, и Северск возьмем
В заключение он добавил, что дела у российских войск идут достаточно хорошо фактически на всех направлениях специальной военной операции.