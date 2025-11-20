Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Песков заявил, что Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Российский президент Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"», — отметил он.

По словам Пескова, глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России, главного оперативного управления командующими группировок «Запад» и «Юг».

Как уточнил представитель Кремля, Путин высоко оценил работу командного и личного состава группировки «Запад».

В начале ноября Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В День народного единства российский лидер встретился с детьми бойцов СВО на Красной площади в Москве.

Помимо этого, президент пообещал помочь с поступлением в кадетское училище 11-летнему сыну бойца специальной военной операции из Тувы Доржу-Маадыр Донгаку.