Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 20 ноября 2025Россия

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Песков заявил, что Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"», — отметил он.

По словам Пескова, глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России, главного оперативного управления командующими группировок «Запад» и «Юг».

Как уточнил представитель Кремля, Путин высоко оценил работу командного и личного состава группировки «Запад».

В начале ноября Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В День народного единства российский лидер встретился с детьми бойцов СВО на Красной площади в Москве.

Помимо этого, президент пообещал помочь с поступлением в кадетское училище 11-летнему сыну бойца специальной военной операции из Тувы Доржу-Маадыр Донгаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В ЕС рассказали о планах ослабить Россию

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости