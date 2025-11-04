Путин дал обещание сыну бойца СВО

Путин пообещал помочь с поступлением в кадетское училище сыну бойца СВО

Президент России Владимир Путин пообещал помочь с поступлением в кадетское училище 11-летнему сыну бойца специальной военной операции (СВО) из Тувы Доржу-Маадыр Донгаку. Об этом сообщает ТАСС.

«Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим? У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», — дал общение юноше президент.

Молодой человек отреагировал согласием на предложение российского лидера.

