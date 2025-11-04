Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России со Смутой

Путин: Россия сегодня так же защищает свой суверенитет, как и в 1612 году

В настоящее время Россия так же защищает свой суверенитет, как делала это в 1612 году, в период польской интервенции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства призвал не забывать подвиг, совершенный российским народом во времена Смуты. Тогда, напомнил Путин, силами Второго народного ополчения, созданного в Нижнем Новгороде князем Дмитрием Пожарским и торговцем Кузьмой Мининым, удалось отстоять независимость страны.

Сейчас на Красной площади людям напоминает о тех непростых временах одноименный памятник, отметил он. На этом фоне Путин призвал сохранять былые традиции и продолжать дело предков, укреплявших суверенитет российского государства. «Мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — резюмировал президент.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. В этом году празднику исполнилось 20 лет. Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В традиционной церемонии приняли участие представители различных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.