17:45, 4 ноября 2025Россия

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций», — говорится в сообщении.

День народного единства, который отмечают с 2005 года, установлен в память о подвиге народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что памятная дата подчеркивает важность консолидации общества на фоне стоящих перед страной вызовов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем поздравлении сказал, что сила России заключается в единстве всех живущих в стране людей.

