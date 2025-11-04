Путин пообщался с детьми бойцов СВО и представителями молодежных организаций

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер встретился с детьми бойцов СВО на Красной площади в Москве. Он также пообщался с представителями молодежных организаций.

Всего на встречу с главой государства пришли более 20 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Они рассказали президенту о своих впечатлениях от столицы, увлечениях и родных. Путин пожал детям руки и сфотографировался с ними.

4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.