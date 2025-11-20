Мир
10:02, 20 ноября 2025Мир

«Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

Politico: Возможные уступки территорий Украиной вызывают тревогу у союзников США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Союзники США в Европе и украинские официальные лица напряженно изучают условия мирного предложения администрации Дональда Трампа по Украине. Многие встревожены, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы — особенно это касается вопроса территорий. В ситуации разбиралось издание Politico, опросив официальных лиц.

Отмечается, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании плана спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Как пишет издание, «это причинило им особенно острую боль», поскольку они думали, что Трамп, наконец, начал осознавать якобы неискренность Москвы в достижении урегулирования конфликта. По словам источника, знакомого с проектом, план из 28 пунктов в его нынешнем виде потребует значительных уступок со стороны Украины, включая ограничение ее вооруженных сил и отказ от крупных территориальных участков. В то же время положения плана остаются предметом обсуждения. Один из аспектов, над которым официальные лица США все еще размышляют, заключается в том, стоит ли упоминать НАТО и, если да, как именно.

Европейские союзники обеспокоены территориальными уступками, которые, по их мнению, являются не чем иным, как «поощрением» Москвы, и создают тревожный прецедент

Белый дом пока отказался комментировать детали плана или то, как он был разработан. В европейских столицах между тем пытаются разобраться в плане. «Нас об этом не проинформировали», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Вместе с тем он отметил, что все нацелены на то, чтобы решить конфликт за столом переговоров.

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Персона Уиткоффа вызывает у Европы сильные опасения

Один британский дипломат указал, что Лондон не был проинформирован о предложениях, несмотря на тесные отношения советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла со Стивеном Уиткоффом. Politico отмечает, что европейские и украинские официальные лица с опаской относятся к подходу спецпосланника Трампа к конфликту. Некоторые считают, что «его склонность работать в одиночку до сих пор была причиной провала мирных усилий», а его отказ консультироваться с союзниками порой оставлял его самого неподготовленным.

«Россия четко определила Уиткоффа как человека, который готов продвигать ее интересы», — сказал один из представителей министерства обороны ЕС. Он добавил, что с европейцами по этому поводу не консультировались, и обратил внимание, что в Белом доме есть крыло, которое в течение некоторого времени считало европейцев препятствием мирному процессу.

Одним из требований может быть отказ Украины от Донбасса и признание русского языка

В рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США выдвинут именно такие требования, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Мирный план предусматривает признание русского языка официальным государственным языком на Украине. Также он предусматривает предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви», — говорится в материале. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

CNN между тем сообщал, что именно Стив Уиткофф руководит переговорами по урегулированию конфликта. «Уиткофф, который был в центре переговоров администрации с Москвой, руководит этими усилиями. На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — указывал телеканал. В то же время в Кремле отметили, что в диалоге России и США по Украине нет никаких новаций.

