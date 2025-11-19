Мир
19:32, 19 ноября 2025Мир

Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф руководит переговорами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

«Уиткофф, который был в центре переговоров администрации с Москвой, руководит этими усилиями. На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — говорится в материале.

Как уточнил другой источник, приезд министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев также является частью плана Белого дома по возобновлению мирных переговоров. Неназванный собеседник телеканала, являющийся официальным американским лицом, подчеркнул, что Дэниел Дрисколл намеревался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками условия на поле боя, потребности в оружии, а также усилия по достижению мира.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет никаких новаций в диалоге России и США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нет обновлений дополнительно к «духу Анкориджа».

    Все новости