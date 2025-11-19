В Кремле оценили диалог России и США по Украине

Нет никаких новаций в диалоге России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, нет», — сказал он.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух государств обсудили пути урегулирования украинского кризиса.

Также стало известно, что США и Россия готовят мирное соглашение по Украине без участия Киева. План из 28 пунктов могут принять до конца ноября.