В Кремле оценили диалог России и США по Украине

Нет никаких новаций в диалоге России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«В данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, нет», — сказал он.
15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух государств обсудили пути урегулирования украинского кризиса.
Также стало известно, что США и Россия готовят мирное соглашение по Украине без участия Киева. План из 28 пунктов могут принять до конца ноября.