США и Россия готовят мирное соглашение по Украине без участия Киева. План из 28 пунктов могут принять до декабря

Politico: Белый дом хочет опубликовать мирный план по Украине на этой неделе

Источник в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца ноября.

По его информации, команда американского лидера вскоре обнародует новый проект мирного соглашения между Москвой и Киевом, направленный на завершение конфликта.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что все стороны, как ожидается, согласуют рамочное соглашение о прекращении конфликта до конца этого месяца, а возможно, «уже на этой неделе»

Politico

По его данным, мирный план состоит из 28 пунктов. Утверждается, что он стал результатом трехдневных переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые прошли в Майами в конце октября.

Дмитриев и Уиткофф Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что Украина получила «сигналы» о ряде предложений Вашингтона по прекращению конфликта, которые он обсуждал с РФ. При этом Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, также в их разработке не участвовали европейские союзники Украины, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что американские власти разрабатывают план урегулирования конфликта, консультируясь с Москвой.

Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану. Пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские сторонники

Axios

Американская делегация во главе с министром армии отправилась на Украину

Как проинформировало Politico, на Украину отправилась делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Также в составе делегации присутствует начальник штаба Рэнди Джордж.

Начиная со среды, они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом [Украины] Владимиром Зеленским

Politico

Дрисколл и Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Появилась информация, что Дрисколл после визита в Киев намерен встретиться «с российскими официальными чиновниками».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой встречи не планируется. «Нет, насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», — уточнил представитель Кремля.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Зеленский встретится с представителями армии США

Агентство Reuters сообщило, что Зеленский в четверг, 20 ноября, встретится в Киеве с представителями армии США в рамках новой инициативы по возобновлению мирных переговоров с Москвой.

Перед своим визитом в Турцию Зеленский заявил о планах «оживить переговоры». Он отметил, что обсудит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом установление «справедливого мира».

«Сделать все возможное для приближения окончания [боевых действий] — главный приоритет Украины», — сказал политик.