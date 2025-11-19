Мир
Стало известно о планах министра армии США переговорить с Россией после визита в Киев

WSJ: Министр армии США Дрисколл после визита в Киев проведет переговоры с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Министр армии США Дэниел Дрисколл после визита в Киев проведет переговоры с российской стороной. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что Дрисколл и высокопоставленные американские генералы встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, а также с военным руководством и представителями промышленности.

«Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сообщил источник издания.

Ранее газета Politico писала, что США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.

