06:39, 19 ноября 2025

На Западе сообщили об отправки делегации США на Украину

Politico: США отправили на Украину делегацию во главе с министром армии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

США отправили на Украину делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в составе делегации также присутствует начальник штаба Рэнди Джордж.

«Начиная со среды, они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Он вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, он содержит 28 пунктов.

    Все новости