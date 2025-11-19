На Западе сообщили об отправки делегации США на Украину

Politico: США отправили на Украину делегацию во главе с министром армии

США отправили на Украину делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в составе делегации также присутствует начальник штаба Рэнди Джордж.

«Начиная со среды, они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Он вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, он содержит 28 пунктов.