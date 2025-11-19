Песков ответил на вопрос о контактах с министром армии США после его переговоров в Киеве

Песков: Встреча РФ с Дрисколлом после его переговоров с Зеленским не планируется

Встреча российской стороны с министром армии США Дэниелом Дрисколлом по итогам его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Ранее газета Politico писала, что США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.

В свою очередь The Wall Street Journal сообщила, что Дрисколл после визита в Киев проведет переговоры с российской стороной.