Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 19 ноября 2025Мир

Песков ответил на вопрос о контактах с министром армии США после его переговоров в Киеве

Песков: Встреча РФ с Дрисколлом после его переговоров с Зеленским не планируется
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Встреча российской стороны с министром армии США Дэниелом Дрисколлом по итогам его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Ранее газета Politico писала, что США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.

В свою очередь The Wall Street Journal сообщила, что Дрисколл после визита в Киев проведет переговоры с российской стороной.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости