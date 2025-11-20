Мир
Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

Politico: Перспектива уступок территорий Украиной встревожила союзников США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Детали плана США по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. Об этом сообщает газета Politico.

В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

В частности, план потребует от Украины значительных уступок, включая отказ от некоторых территорий, что, как утверждают собеседники Politico, вызвало тревогу у европейских чиновников. Удовлетворение этого требования станет «поощрением» действий России на Украине и создаст «тревожный прецедент», полагают они.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

