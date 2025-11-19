США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

В рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мирный план предусматривает признание русского языка официальным государственным языком на Украине. Также он предусматривает предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви», — отмечается в материале издания.

Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также признать Крым частью России.

При этом газета передает слова одного из украинских источников, раскритиковавших план. Он назвал его якобы «капитуляцией» Киева и обвинил президента США Дональда Трампа в желании пойти на компромисс с Москвой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф руководит переговорами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. При этом портал Axios пишет, что спецпредставитель отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре из-за того, что стороны разошлись в позициях по обсуждаемому мирному плану.