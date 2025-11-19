Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским из-за разногласий по мирному плану

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре из-за разногласий в позициях по обсуждаемому мирному плану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с [главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшим министром обороны Рустемом] Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», — сказано в сообщении.

По данным издания, украинский лидер отказался от предложений Умерова и прибыл в Анкару с новым планом, подготовленным совместно с европейскими партнерами. Источники отмечают, что этот вариант практически гарантированно вызовет негативную реакцию со стороны Москвы.

Также один из собеседников издания отметил, что ситуацию с переговорами Зеленского и Уиткоффа осложнил коррупционный скандал на Украине.

Ранее Уиткофф отменил запланированную на 19 ноября встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Как сообщили украинские и американские официальные лица, Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — говорится в публикации.