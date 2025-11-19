Мир
11:55, 19 ноября 2025Мир

Уиткофф отменил встречу с Зеленским

Axios: Уиткофф отменил запланированную встречу с Зеленским в Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отменил запланированную на 19 ноября встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал Axios.

«Как сообщили украинские и американские официальные лица, Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — говорится в публикации.

О причинах такого решения американского спецпосланника не сообщается.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник Трампа Уиткофф.

