Песков: Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска

Президент России Владимир Путин выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) и вокруг Купянска Харьковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и на краматорском направлении. Командир группировки "Запад" рассказал о ситуации вокруг Купянска», — рассказал Песков.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ перебросили под Купянск до половины личного состава из приграничья.