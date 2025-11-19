Бывший СССР
ВСУ начали перебрасывать под Купянск до половины личного состава из приграничья

Марочко: ВСУ начали перебрасывать под Купянск личный состав из приграничья
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать под Купянск в Харьковской области личный состав из приграничья. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С начала текущей недели наши разведорганы фиксируют снижение численности личного состава ВСУ на участке фронта в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области», — рассказал Марочко.

По его словам, информацию об этом также подтверждают агентурные источники. Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что наиболее активно бойцов ВСУ выводят с тех позиций, где возможна оборона минимальными силами.

