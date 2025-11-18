Россия
Российские военные начали зачищать подвалы в Купянске

Боец с позывным Лаврик: Военные начали зачищать подвалы в микрорайоне в Купянске
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные начали зачищать подвалы и коллекторы в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

Боец отметил, что удалось нанести поражение противнику в лесных массивах на юго-западе Купянска. Там удалось ликвидировать около 20 украинцев.

Лаврик добавил, что в коллекторах и подвалах могут скрываться украинские военные с командованием.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается деблокировать подразделения близ Купянска.

Он подчеркнул, что все контратаки удалось отбить российским военным.

Еще раньше стало известно об уничтожении десятков единиц техники украинской армии с личным составом, боеприпасами и провизией, которые пытались прорваться в Купянск.

