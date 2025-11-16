Минобороны: ВС России сожгли десятки пытавшихся прорваться в Купянск машин ВСУ

Группировка «Запад» за последние несколько дней уничтожили ударами дронов-камикадзе десятки единиц техники украинской армии с личным составом, боеприпасами и провизией, которые пытались прорваться в Купянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" активно пресекают попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава, боеприпасов и провизии подразделениям, заблокированным на купянском направлении», — заявили в министерстве.

Ранее российские войска нанесли поражение военному аэродрому, используемому ВСУ. ВС России также поразили объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование украинского военно-промышленного комплекса.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около десяти наемников в районе города Купянска Харьковской области.