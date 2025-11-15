Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

Минобороны: Российские войска нанесли поражение аэродрому ВСУ

Российские войска нанесли поражение военному аэродрому, используемому Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому», — заявило ведомство.

ВС России также поразили объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. В Минобороны также сообщили о поражении мест сборки безэкипажных катеров и беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 247 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.