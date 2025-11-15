Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 15 ноября 2025Россия

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

Минобороны: Российские войска нанесли поражение аэродрому ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение военному аэродрому, используемому Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому», — заявило ведомство.

ВС России также поразили объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. В Минобороны также сообщили о поражении мест сборки безэкипажных катеров и беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 247 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Минобороны назвало число сбитых за сутки БПЛА

    Раскрыты потери ВСУ за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости