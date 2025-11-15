Минобороны назвало число сбитых за сутки БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили 247 украинских БПЛА в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 247 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО также сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1505 военных на всех направлениях спецоперации.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 688 самолетов, 282 вертолета, почти 100 тысяч БПЛА, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

