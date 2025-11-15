Россия
12:17, 15 ноября 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны РФ: За сутки ВСУ потеряли 1505 солдат
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1505 военных на всех направлениях спецоперации. Информацию об этом сообщило журналистам Минобороны (МО РФ).

В ведомстве рассказали, что подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ (ВС РФ) смогли занять более выгодные рубежи и позиции. В результате их действий ВСУ потеряли до 230 солдат, отметили в Минобороны.

В зоне ответственности группировки «Север» были ликвидированы более 210 бойцов ВСУ. От действий группировок «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской армии составили до 220, до 495, более 265 и до 85 военных соответственно.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ приходится набирать в свои ряды бездомных и находящихся за чертой бедности украинцев из-за высокого уровня коррупции в стране.

