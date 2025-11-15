Россия
06:22, 15 ноября 2025Россия

В Госдуме высказались о наборе бездомных в ряды ВСУ

Депутат Водолацкий: В ВСУ набирают бездомных из-за высокой коррупции на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Набор бездомных и находящихся за чертой бедности украинцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — это вынужденная мера территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, зачастую средства финансовой помощи, направляемой Западом, выводятся на офшорные счета местных чиновников.

Ранее врокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) исчерпал средства на поддержку Киева за счет принятой в 2024 году программы, использующей доходы от замороженных российских активов.

