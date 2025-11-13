Евросоюз исчерпал средства на поддержку Украины

Домбровскис: ЕС исчерпал деньги на поддержку Киева за счет доходов от активов РФ

Евросоюз (ЕС) исчерпал средства на поддержку Киева за счет принятой в 2024 году программы, использующей доходы от замороженных российских активов. Об этом в соцсети Xнаписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, денег на дальнейшее спонсирование Украины в рамках этого механизма нет.

«Еврокомиссия выделила Украине 4,1 миллиарда евро, исчерпав свою программу в 18,1 миллиарда евро, привлеченных ЕС в рамках инициативы ERA», — написал Домбровскис.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала передать Киеву еще около шести миллиардов евро по кредитной линии Группы семи, выделенной под доходы от замороженных российских активов.

Сейчас ЕС работает с Бельгией над вариантами финансовой помощи Украине. По словам фон дер Ляйен, обсуждаются три возможных способа экономической поддержки.