Глава ЕК предложила три варианта помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕС работает с Бельгией над тремя вариантами помощи Украине

Европейский союз (ЕС) работает с Бельгией над вариантами финансовой помощи Украине. Об этом рассказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, сейчас обсуждаются три возможных способа экономической поддержки. Первый вариант предполагает использование бюджетного пространства для привлечения капитала, второй — привлечение капитала самими членами ЕС.

Третий вариант, по мнению фон дер Ляйен, является наиболее эффективным способ поддержки обороны и экономики Украины. Он предполагает репарационный кредит на основе замороженных российских активов. «Мы даем Украине кредит, который Украина возвращает, если Россия выплачивает репарации», — пояснила глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия (ЕК) выдаст Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии Группы семи (G7), выделенной под доходы от замороженных российских активов.