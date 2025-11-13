Мир
11:15, 13 ноября 2025

Евросоюз выделит Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России

Фон дер Ляйен: ЕК выделит Украине 6 миллиардов евро за счет дохода от активов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) выделит Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии Группы семи (G7), выделенной под доходы от замороженных российских активов. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы сегодня выделим почти шесть миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда», — сказала она.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что сейчас обсуждаются три возможных способа экономической поддержки Украины.

Первый вариант предполагает использование бюджетного пространства для привлечения капитала, второй — привлечение капитала самими членами ЕС. Третий вариант предполагает репарационный кредит на основе замороженных российских активов.

