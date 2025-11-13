Марочко: ВКС России уничтожили около 10 наемников у Купянска Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска Харьковской области, уничтожив около 10 иностранных наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что под атаку попала временная база украинских войск в населенном пункте Грушевка на юго-западе от Купянска. По словам бывшего военнослужащего, наемники находились в административном здании.

«Сосредоточенный удар ВКС РФ по данной цели уничтожил порядка десяти иностранных наемников и полностью разрушил здание, в котором находились боевики», — написал он.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сроки перехода Купянска под контроль российских войск. По его словам, это возможно в ноябре этого года.