Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 13 ноября 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили наемников у Купянска

Марочко: ВКС России уничтожили около 10 наемников у Купянска Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска Харьковской области, уничтожив около 10 иностранных наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что под атаку попала временная база украинских войск в населенном пункте Грушевка на юго-западе от Купянска. По словам бывшего военнослужащего, наемники находились в административном здании.

«Сосредоточенный удар ВКС РФ по данной цели уничтожил порядка десяти иностранных наемников и полностью разрушил здание, в котором находились боевики», — написал он.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сроки перехода Купянска под контроль российских войск. По его словам, это возможно в ноябре этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Названа первая напавшая на НАТО страна

    На Западе высмеяли попытки оправдать Зеленского в новом коррупционном скандале

    Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

    Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

    Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

    Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

    Азаров связал «дело Миндича» с работой США

    Москвичам рассказали об аномалии в октябре

    Российские войска уничтожили наемников у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости