Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 12 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы сроки перехода Купянска под контроль России

Военный эксперт Дандыкин: Купянск может перейти под контроль России в ноябре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможные сроки взятия города он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас мы имеем дело с тем, что враг все-таки пытается так или иначе прорваться, деблокироваться и все возможные силы и резервы использует, поэтому идут серьезные бои, порой даже встречные. Положение незавидное. Я думаю, что в этом месяце должно все закончиться, исходя из ситуации, потому что там практически все те резервы, которые сейчас идут, уничтожаются. Когда враг наступает, мы отражаем эти удары, он теряет гораздо больше техники и личного состава», — поделился Дандыкин.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказывал, что взятие Купянска подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации позволит продвинуться в сторону Изюма с последующей возможностью наступления на Харьков.

До этого глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что российские военные с тяжелыми боями выбили врага из восточной части города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    «Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

    Российский чиновник попал на СВО. Он 50 дней выживал в бетонной трубе, потерял ногу и спас товарища

    В европейской стране опровергли дефицит бензина

    Разбившим голову депутату Госдумы мигрантам запросили срок

    Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

    Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости