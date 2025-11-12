Военный эксперт Дандыкин: Купянск может перейти под контроль России в ноябре

Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможные сроки взятия города он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас мы имеем дело с тем, что враг все-таки пытается так или иначе прорваться, деблокироваться и все возможные силы и резервы использует, поэтому идут серьезные бои, порой даже встречные. Положение незавидное. Я думаю, что в этом месяце должно все закончиться, исходя из ситуации, потому что там практически все те резервы, которые сейчас идут, уничтожаются. Когда враг наступает, мы отражаем эти удары, он теряет гораздо больше техники и личного состава», — поделился Дандыкин.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказывал, что взятие Купянска подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации позволит продвинуться в сторону Изюма с последующей возможностью наступления на Харьков.

До этого глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что российские военные с тяжелыми боями выбили врага из восточной части города.

