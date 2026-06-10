Названы способы уберечь детей от участия в преступных схемах

Депутат Останина назвала разъяснительные работы способом уберечь детей от преступных схем

С детьми необходимо проводить разъяснительные работы для того, чтобы они не были втянуты в преступные схемы, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Своим комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Нкануне на парковке в московском Коньково загорелся электрокар Zeekr. Выяснилось, что при помощи детонации специалисты намеренно обезвредили заложенную под автомобиль взрывчатку. Подозреваемым в закладке бомбы оказался несовершеннолетний юноша.

«Есть много каналов. Первое — это, конечно, сами родители. Второе — это школа. Разъяснительную работу проводить надо. Это вопросы правовой культуры и воспитания, и вопросы взаимодействия детей с родителями, и педагогов с детьми. Никогда дети не должны оставаться один на один, чтобы не быть втянутыми в подобного рода страшные истории», — сказала Останина.

Находящиеся вне поля зрения родителей и педагогов подростки не понимают, что незнакомые люди, которые побуждают их к действиям, могут представлять собой большую опасность. Поэтому об этом нужно рассказывать и образовывать детей, подчеркнула депутат.

«"Разговоры о важном" — это, наверное, правильные уроки. Но в рамках образовательных программ, где есть уроки информатики, речь идет не только о том, что обучать детей техническим навыкам. Речь идет еще и о том, чтобы дети все-таки вникали в смыслы. К сожалению, сегодня у подростков, детей, молодежи отсутствует критическое мышление и способность к аналитическому мышлению. Особенность наших образовательных программ к этому побуждает. Получение короткой информации не побуждает к мысли. Дети перестали быть читающими, анализирующими. И в этом вина не только детей, но и нас, взрослых», — отметила Останина.

Принят закон, статья по обвинению в терроризме и экстремизме. Это статья Уголовного кодекса. Возраст снизился до 14 лет. Совершенно очевидно, что по этой тяжелой статье сейчас и эти дети тоже пойдут сначала как обвиняемые, а если это будет доказано, то и как осужденные. Вырванные более чем на 10 лет из социума дети, находящиеся в изоляции, это ничего хорошего за собой не влечет Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Существуют воспитательные программы для таких детей. Однако отсутствие каналов информации, которая доходила бы до детей и которым бы они доверяли — это большая беда. Поэтому с детьми должны беседовать люди, которым они доверяют, которые говорят с ними на одном языке, отметила депутат.

«И в этом смысле лидеры мнений должны быть ориентированы на эту детскую аудиторию. Надо находить тех, кто способен был бы повести, что называется, за собой. Как бы там ни обвиняли в том, что мы ностальгируем по советским детям, но всегда вот это наставничество старшеклассников над младшими детьми было — студенты вузов, которые приходили [к детям]. Можно вовлечь сюда студентов юридических факультетов, но эта работа должна быть системной», — добавила Останина.

По информации Следственного комитета, сам автомобиль, под которым была заложена бомба, принадлежал сотруднику одного из научно-производственных предприятий столицы.