Трамп закончил пост словами «слава Аллаху»

Трамп закончил пост об американской блокаде Ирана словами «слава Аллаху»

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, посвященный американской блокаде Ирана, закончив его словами «слава Аллаху». Комментарий главы Белого дома доступен в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, СМИ отказываются сообщать, насколько на самом деле эффективна «самая успешная в истории военно-морского дела» блокада США.

«Это стальная стена! Иран не ведет никакой торговли, не выплачивает зарплату военным и не оплачивает никаких счетов, быстро превращаясь в несостоявшееся государство! Много нефти вывозится из страны. Слава Аллаху!» — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Иран слишком долго затягивал переговоры с Соединенными Штатами, и теперь ему придется за это заплатить. Он добавил, что иранские вооруженные силы находятся в полном хаосе и фактически разгромлены.