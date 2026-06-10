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15:46, 10 июня 2026Мир

Трамп закончил пост словами «слава Аллаху»

Трамп закончил пост об американской блокаде Ирана словами «слава Аллаху»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, посвященный американской блокаде Ирана, закончив его словами «слава Аллаху». Комментарий главы Белого дома доступен в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, СМИ отказываются сообщать, насколько на самом деле эффективна «самая успешная в истории военно-морского дела» блокада США.

«Это стальная стена! Иран не ведет никакой торговли, не выплачивает зарплату военным и не оплачивает никаких счетов, быстро превращаясь в несостоявшееся государство! Много нефти вывозится из страны. Слава Аллаху!» — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Иран слишком долго затягивал переговоры с Соединенными Штатами, и теперь ему придется за это заплатить. Он добавил, что иранские вооруженные силы находятся в полном хаосе и фактически разгромлены.

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