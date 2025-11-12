Бывший СССР
Стали известны последствия взятия Купянска армией России

Эксперт Орлов: Взятие Изюма после Купянска откроет наступление на Харьков
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Купянска подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) позволит продвинуться в сторону Изюма с последующей возможностью наступления на Харьков. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, передает 360.ru.

Он отметил, что после установления контроля над левобережьем реки Оскол и Купянском российские подразделения смогут
двинуться на Изюм и в последующем отрезать Славянско-Краматорский плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Изюм — Красноармейск позволяет захлопнуть над всей этой вражеской группировкой крышку. И это решит много проблем, в том числе откроет возможность наступления на Харьков с южной стороны и с юго-восточной», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило в Купянск подкрепление из семи женщин. Они служили в украинской армии операторами беспилотников.

