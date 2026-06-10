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15:42, 10 июня 2026Мир

Офис Нетаньяху жестко ответил на заявления Эрдогана

Офис Нетаньяху: Эрдоган — последний, кто может проповедовать мораль Израилю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — последний, кто может проповедовать мораль Израилю. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — говорится в публикации.

В офисе Нетаньяху отметили, что власти и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат решительные действия, направленные против Ирана и его сил, которые, по оценке израильского правительства, представляют угрозу для Ближнего Востока и всего мира.

Ранее Эрдоган призвал мусульман преподать Нетаньяху урок. Он подчеркнул, что ситуация в секторе Газа омрачает праздник для верующих в Турции и других странах.

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