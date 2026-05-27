14:12, 27 мая 2026Мир

Эрдоган призвал мусульман всего мира преподать Нетаньяху урок

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил после праздничной молитвы в стамбульской мечети Чамлыджа, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер призвал мусульман всего мира преподать Нетаньяху урок. По его словам, ситуация в секторе Газа омрачает праздник для верующих в Турции и других странах.

«Я также считаю, что тиран, известный как Нетаньяху, усвоит необходимый урок от рук мусульман всего мира», — сказал Эрдоган в ходе своей речи.

Турецкий лидер выразил поддержку палестинцам, которые встречают Курбан-байрам «в грусти, боли и глубокой скорби». Он призвал использовать религиозные праздники для укрепления единства и солидарности.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что после агрессии против Ирана Нетаньяху может сделать Турцию следующей военной целью израильтян. По его словам, Иран искренне «стремится к прекращению огня и осознает его необходимость».

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган не перейдет от угроз ввести войска в Израиль к действию. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

