Названа следующая после Ирана цель Израиля

Tasnim: Турцию назвали следующей после Ирана военной целью Нетаньяху

После агрессии против Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сделать Турцию следующей военной целью израильтян, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Его цитирует в Telegram иранское новостное агентство Tasnim.

«После Ирана Израиль не может жить без врага. Мы видим, что [Нетаньяху] стремится объявить Турцию новым врагом», — сказал дипломат.

По словам Фидана, Иран искренне «стремится к прекращению огня и осознает его необходимость».

Ранее турецкая прокуратура потребовала для заочно арестованного Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, и других израильских чиновников сроки от 1102 лет до 4596 лет тюремного заключения.