13:45, 11 апреля 2026Мир

В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

В Турции прокуроры потребовали для премьера Израиля Нетаньяху пожизненный срок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок. Об этом сообщает Hürriyet.

Обвинение направило в 10-й суд Стамбула обвинительные заключения с требованием пожизненного заключения и сроков от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама.

По данным издания, в ноябре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и 34 других высокопоставленных израильских чиновников, обвиняемых в геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.

    Последние новости

    Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

    В России усомнились в успехе пасхального перемирия

    Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

    Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

    Верховного лидера Ирана изуродовало

    Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

    В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

    Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

    Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

    Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

    Все новости
