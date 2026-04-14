Вероятность начала войны после угрозы Турции ввести войска в Израиль оценили

Политолог Перенджиев: Эрдоган не реализует угрозы ввести войска в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перейдет от угроз ввести войска в Израиль к действию, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Вероятность начала открытого конфликта между странами он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Эрдоган пригрозил Израилю войной. По словам политика, Тель-Авив вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Он призвал помешать Израилю сделать это с Палестиной. «Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган.

Политолог напомнил, что Эрдоган далеко не в первый раз выступает против Тель-Авива. Турецкий президент все время угрожает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, но дальше слов не заходит, отметил он.

«Он грозился и из Сирии выгнать израильские войска — ничего же он не сделал. Хотя бы пусть из Сирии действительно выгонит — это раз. Второе — пусть хотя бы из Ливана их выгонит, а потом уже можно поговорить и про ввод войск в сам Израиль. Кстати, почему бы не ввести турецкие войска еще в сектор Газа, чтобы и здесь взять под защиту палестинцев? Я считаю, что Эрдоган, может, и правильно все говорит, но он же дальше слов не идет никуда», — высказался Перенджиев.

Единственное, что на сегодняшний день Эрдоган сделал «доброго и хорошего», по словам эксперта, это удержал курдов от того, чтобы они стали прокси-силой против Ирана.

Агрессивные высказывания против Израиля президент Турции делает тогда, когда нужен политический повод, полагает эксперт. По его мнению, Эрдогану не нравится, что роль Тегерана как регионального лидера поднимается, а Анкары — уменьшается. Политик всегда считал, что на первом месте находится Турция, но сейчас на нем оказался Иран, указал спикер.

«Чем больше будет Иран действительно долбить Израиль и американские базы на Ближнем Востоке, тем больше будет кричать Эрдоган в сторону Нетаньяху, потому что он хочет показать свою значимость. Иран угроз не объявляет, Иран просто действует и лупит и Израиль, и американцев, а Эрдоган думает, что он своими заявлениями, такими горячими, такими жесткими, сможет приподнять имидж Турции. Если это не будет подкреплено действиями, то все на Ближнем Востоке, весь мусульманский мир поймет, что Иран — это действие, это дело, а Турция — это "бла-бла-бла". Как говорят в той же Турции: сколько не говори "халва" — слаще во рту не станет», — заключил политолог.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан говорил, что после агрессии против Ирана Нетаньяху может сделать Турцию следующей военной целью.