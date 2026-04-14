01:35, 14 апреля 2026

«Ничто не мешает нам это сделать». Эрдоган пригрозил Израилю войной. Что ответил Тель-Авив?

Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. По словам политика, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Турецкий лидер призвал помешать Израилю сделать это с Палестиной.

Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать

Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции

В ответ на угрозы Эрдогана министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал президента Турции «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.

Эрдоган также заявил, что Израиль наложил тяжелое экономическое бремя на все человечество. По его мнению, любое развитие событий, которое приведет к продолжению конфликта с открытием новых фронтов, будет в интересах стратегии Израиля и нанесет ущерб всему Ближнему Востоку.

В Турции потребовали для Нетаньяху пожизненный срок

В Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок.

По данным Hürriyet, в 10-й суд Стамбула были направлены обвинительные заключения с требованием пожизненного заключения и сроков от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 чиновников.

В числе обвиняемых оказались израильский премьер, министр обороны страны Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Также прокуроры потребовали лишить свободы главу Генштаба ВС Израиля Эяль Замир и главу ВМС Израиля Давид Саар Салама.

Израиль может нацелиться на Турцию после Ирана

Глава турецкого МИД Хакан Фидан считает, что после агрессии против Ирана Нетаньяху может сделать Турцию следующей военной целью.

После Ирана Израиль не может жить без врага. Мы видим, что [Нетаньяху] стремится объявить Турцию новым врагом

Хакан ФиданГлава МИД Турции

Британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви сообщил, что подготовка Израиля к противостоянию с Турцией становится все более популярной идеей в военных и политических кругах еврейского государства.

По его словам, Израиль начал конфликт с Ираном, чтобы посеять хаос в регионе и утвердить свое лидерство. При этом эксперт подчеркнул, что попытка утвердить лидерство Израиля в Персидском заливе провалится в случае Турции.

Израиль понимает, что такая стратегия вряд ли сработает с Турцией. Анкара обладает военным потенциалом, состоит в НАТО, гордится своей независимостью. (...) Поэтому Израиль и его руководство открыто говорят — после Ирана настанет время Турции

Даниэль ЛевиБританский политолог

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт также заявил о возможности будущей конфронтации республики с Турцией. По его словам, причиной может стать формирование Анкарой регионального исламского альянса.

